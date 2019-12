Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Schulcontainer - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen brach in einem Schulcontainer der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule in der Spoleto Straße aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Eine Lehrerin hatte gegen 6 Uhr bei der Anfahrt zur Schule den Alarm bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schwetzingen löschte den Brand und lüftete die Container durch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim sind derzeit am Brandort.

