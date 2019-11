Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Illegale Müllentsorgung

Hilter (ots)

In einem Waldstück an der Straße Zum Limberg, in der Nähe des dortigen Wanderparkplatzes, entsorgten Unbekannte mehrere Autoreifen (ohne Felge). Eine Wanderin stellte am Freitag gegen 14.30 Uhr an einer abschüssigen Böschung die illegale Müllentsorgung fest und alarmierte die Polizei. Nun bittet die Polizei in Dissen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05421/921390 entgegengenommen.

