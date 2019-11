Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unbekannte bestehlen hilfsbereiten Mann

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Meyers Tannen wurde ein 59-Jähriger am Freitagmittag Opfer eines Taschendiebstahls. Der Mann wurde gegen 12.15 Uhr beim Beladen seines Pkw von zwei Unbekannten angesprochen und um einen Chip für den Einkaufswagen gebeten. Daraufhin beugte sich der hilfsbereite Herr ins Auto, nahm einen Chip heraus und schenkte diesen den beiden ca. 30 Jahre alten Männern. Kurze Zeit später musste der 59-Jährige feststellen, dass die Unbekannten ihm sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche entwendet hatten. Der Wortführer war ca. 1,80 m groß, vermutl. osteuropäischer Herkunft und sprach Deutsch mit Akzent. Er wurde als schlank beschrieben und hatte schwarze, kurze Haare, die an den Seiten ausrasiert waren. Der Unbekannte war mit einem schwarzen, glänzenden Trainingsanzug der Marke "Adidas" bekleidet und trug weiße Turnschuhe mit schwarzen Streifen. Sein Begleiter wurde als ca. 1,75 m groß beschrieben und hatte eine kräftig-sportliche Figur. Er hatte schwarze Haare, die er vorne kurz und hinten länger trug, und die Ohren nicht bedeckten. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose und einem dunkelblauen Blouson. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

