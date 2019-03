Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 13.03.2019

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Diebstahl von Fahrradreifen und einem Fahrradkorb

Wie bereits berichtet, wurde am 03.03.2019, gegen 18.30 Uhr, von einem 62-jährigen Mann aus Seesen von einem gelben Hercules Fahrrad, das auf der Fahrradstellfläche im Bereich der Unterführung am Bahnhof in Seesen abgestellt war, ein Fahrradkorb entwendet. Außerdem wurden von einem blauen Mountainbike der Marke Fischer beide Fahrradreifen entwendet. Die Geschädigten der beiden Fahrräder konnten bisher nicht ermittelt werden. Mögliche Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

