Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Einbruch in Realschule

Dissen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Realschule an der Lerchenstraße ein. Ein Fenster am Sekretariat wurde aufgebrochen. Die Räumlichkeiten rund um den Einstiegspunkt und das Lehrerzimmer wurden durchwühlt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst Hinweise zu dem Einbruch geben können. Erreichbar sind die Beamten unter 05421 921390 oder 05401 879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell