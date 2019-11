Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Verkehrsunfall endet vor Hauswand

Quakenbrück (ots)

Am Donnerstag um 14:05 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Gehrde mit seinem Nissan die St. Annenstraße in Richtung stadtauswärts. An der Einmündung zur Kolpingstraße übersah er die Vorfahrt einer 43-jährigen Frau aus Quakenbrück. Es kam zum Zusammenstoß. Der Nissan kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. An beiden Fahrzeugen und der Hauswand entstand Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

