POL-OS: Melle - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße beschädigte ein Autofahrer am Donnerstag zwischen 14 und 14.35 Uhr einen silberfarbenen BMW. Der oder die Unbekannte stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den Kombi und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05422/920600 bei der Polizei in Melle.

