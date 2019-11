Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbrecher nahmen Werkzeuge mit

Dissen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag an der Dahauser Straße in eine Garage eingebrochen. Die Täter schlichen sich unbemerkt auf ein Grundstück unweit der Straße Auf der Heue, zerstörten eine Glasscheibe der Garage und stiegen in das Objekt ein. Dort nahmen sie zahlreiche teure Elektrowerkzeuge der Marken Makita und Festool an sich, öffneten von innen das verschlossene Garagentor und flüchteten schließlich. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Dissen entgegen. Telefon: 05421-921390.

