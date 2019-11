Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verdacht eines Tötungsdeliktes - gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Gustav-Adolf-Straße in Hasbergen gerufen. Eine Zeugin meldete eine leblose Person im Treppenhaus, zuvor habe es Streitigkeiten gegeben. Als die Polizei vor Ort eintraf, entdeckten die Beamten eine leblose Person, die offensichtlich infolge von Gewalteinwirkung ums Leben gekommen war. Ein männlicher Tatverdächtiger, 32 Jahre alt, konnte schon kurze Zeit später von den Beamten festgenommen werden. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 41-jährigen Mann aus Hasbergen. Die Polizei Osnabrück richtete eine Mordkommission ein, die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell