Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Pkw-Aufbruch

Wallenhorst (ots)

Ein VW Golf Cabrio wurde am Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 20.20 Uhr im Schulweg aufgebrochen. Dazu zerschnitten die unbekannten Täter das Dach des Autos. Mit einem Radio als Beute verließen die Diebe den Tatort. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

