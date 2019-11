Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Copyshop

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 02:45 Uhr hörte ein aufmerksamer Anwohner, wie in der Süsterstraße 29 die Glasscheibe eines Copyshops zerstört wurde. Als der Mann aus dem Fenster schaute, konnte er einen Mann und eine Frau beobachten, die über die Kommenderiestraße in Richtung Kolpingstraße davonliefen. Er hörte die Personen miteinander in polnischer oder russischer Sprache sprechen. Der männliche Täter trug komplett dunkle Kleidung und war ca. 25 Jahre alt. Die Täterin wird ebenfalls als ca. 25 Jahre alt beschrieben und trug eine dunkle Hose, eine weiße Jacke und eine Umhängetasche. Das Einbrecherduo entwendete eine Registrierkasse inklusive Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Personen geben können, sich unter 0541 3272115 zu melden.

