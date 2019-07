Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Grillhütte Ransbach-Baumbach

Montabaur (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden an der Grillhütte in Ransbach-Baumbach mehrere Sachbeschädigungen begangen und ein Trümmerfeld von Müll hinterlassen. Die unbekannten Täter verursachten einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Am Tatort konnte eine schwarze Fleecejacke der Marke Adidas, Größe XL, so wie eine schwarze Bluetooth-Box aufgefunden werden. Zeugen, die Angaben zu den Gegenständen oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter der Telefonnummer: 02624-9402-0.

