Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Einfamilienhaus

Bramsche (ots)

In der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagabend wurde ein Einfamilienhaus an der Jahnstraße, in der Nähe des Sportplatzes, das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter beschädigten den Rahmen eines Fensters und öffneten dieses. Die Wohnräume wurden durchsucht. Verlassen wurde das Haus durch eine rückwärtige Tür. Die Polizei Bramsche sucht Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 05461 915300.

