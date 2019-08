Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190814-5: Rollstuhlfahrerin schwer verletzt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen eine 45-jährige Rollstuhlfahrerin und stieß mit ihr zusammen.

Am Dienstag (13. August) befuhr ein 77-jähriger Autofahrer um 15:30 Uhr die Johannisstraße in Richtung Venloer Straße. An der Alten Kölner Straße wollte er nach links abbiegen und gewährte einer Gruppe Fußgänger, die ihm entgegenkam und die Alte Kölner Straße überqueren wollte, den Vorrang und wartete. Anschließend fuhr er wieder an und nahm dabei eine 45-jährige Frau, die mit ihrem Rollstuhl in entgegengesetzter Richtung die Straße überqueren wollte, zu spät wahr und kollidierte beim Abbiegen mit ihr. Die 45-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten stellten den beschädigten Rollstuhl sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

