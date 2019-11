Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Räuber erbeutet Bargeld

Quakenbrück (ots)

Ein Kaufhaus an der Langen Straße geriet am Freitagmorgen ins Visier unbekannter Täter. Ein maskierter Mann verschaffte sich gegen 07.55 Uhr Zutritt zu den Büroräumen und griff eine 24-jährige Mitarbeiterin unvermittelt körperlich an. Anschließend bedrohte er die Frau und ihre 32 Jahre alte Kollegin und verlangte die Herausgabe des Geldes. Die Frauen gaben dem Täter das Geld, woraufhin dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Der Unbekannte war ca. 1,80 m groß, 20 bis 30 Jahre alt und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Der Täter trug zudem ein Tuch vor dem Gesicht und hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die im Bereich Lange Straße/Kolpingstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

