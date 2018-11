POL-VIE: Grefrath-Oedt: Hinweise nach Wohnungseinbruch erbeten

Grefrath-Oedt: (ots) - Am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr, so zeigte der Bewohner einer Wohnung auf der Johannes-Girmes-Straße an, sei seine Wohnungstür eingetreten worden. Die Einbrecher erbeuteten zwei Fernsehgeräöte sowie Spielkonsolen. Da weder Abtransport noch Geräuschkulisse beim Eintreten der Wohnungstür unbemerkt geblieben sein dürften, bittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0 um Hinweise./ah (1685)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell