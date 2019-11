Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher flüchten ohne Beute

Osnabrück (ots)

Ein soziales Kaufhaus am Hauswörmannsweg geriet am Freitagabend in Visier von Einbrechern. Der oder die Täter machten sich zwischen 21.30 und 21.50 Uhr an einem Fenster zu schaffen, gelangten dadurch ins Innere des Gebäudes und lösten einen Alarm aus. Daraufhin flüchteten die Einbrecher ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Tel. 0541/327-2115.

