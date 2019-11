Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zugtoilette musste wegen sich versteckendem Schwarzfahrer geöffnet werden

Bischofswerda (ots)

Ein 18-jähriger Pole hatte sich am 11. November 2019 im Zug zwischen Dresden und Görlitz in der Toilette eingeschlossen um der Fahrkartenkontrolle zu entgehen. Bundespolizisten öffneten im Beisein des Zugpersonals beim Halt in Bischofswerda um 00:21 Uhr die Toilettentür. Der Mann hatte keinen Fahrschein dabei und hatte sich bereits kurz nach Zustieg in Dresden-Neustadt eingeschlossen. Die Zugfahrt endete hier für den Mann. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Erschleichen von Leistungen.

