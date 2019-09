Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe hatten es auf Navigationsgeräte abgesehen - Polizei sucht Zeugen

Jüchen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (11.09.), 21:00 Uhr, auf Donnerstag (12.09.), 07:40 Uhr, registrierte die Kriminalpolizei drei Autoaufbrüche in Jüchen.

Abgesehen hatten es die Diebe auf die festinstallierten Navigationssysteme von Fahrzeugen ausschließlich des Herstellers BMW. Die betroffenen Autos waren im Ortsteil Hochneukirch an der West-, der Garten- und der Theodor-Heuss-Straße abgestellt. An zwei der Autos schlugen die Täter jeweils eine Seitenscheibe ein. Die Art und Weise, wie sie es in den Wagen an der Gartenstraße schafften, ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei geht mit uniformierten und zivilen Streifen gegen Autoaufbrecher vor. Doch sie kann nicht überall sein. Daher bittet sie um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sobald Sie in Ihrem Wohngebiet oder Ihrer Straße unbekannte Fahrzeuge oder Personen bemerken, die sich für abgestellte Autos interessieren, bittet die Polizei um einen sofortigen Anruf unter der 110. Bevölkerung und Polizei können so gemeinsam gegen Diebe und Einbrecher vorgehen.

