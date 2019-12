Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kleingemünd, Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch durch Wohnungstür, Zeugen gesucht

Kleingemünd / Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Einbruch in der Uferstraße kam es am Dienstag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:50 Uhr. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich durch Eintreten der Wohnungstüre, Zugang zu den Räumlichkeiten einer Wohnung im Erdgeschoss. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden ein schwarzer Laptop, ein silbernes MacBook Air und ein Rucksack entwendet. Der Gesamtschaden konnte noch nicht genau beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Die Beamten bitten Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und oder Hinweise geben können, sich unter 0621 174-4444 zu melden.

