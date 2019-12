Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191226.1 Brunsbüttel: Einige Mängel bei Schiffskontrolle festgestellt

Brunsbüttel (ots)

Am Montagmorgen haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel ein Schiff überprüft und dabei einige Mängel festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und nahmen eine Sicherheitsleistung.

Um 10.00 Uhr unterzogen Beamte den unter der Flagge von Hong Kong fahrenden Frachter "Orange River" in Brunsbüttel einer MARPOL- und Ballastwasserkontrolle. Dabei stellten sie fest, dass der verantwortliche Offizier seit über zwei Monaten kein Ballastwassertagebuch mehr geführt hatte. Nach Sachverhaltsvortrag leitete das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und setzte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro fest.

Weiterhin registrierten die Einsatzkräfte, dass die Besatzung Vorgaben der Müllentsorgung sehr weit ausgelegt und schon seit über zwei Monaten keinen Müll mehr an Land abgegeben hatte. Die vor Ort anwesende Hafenbehörde stellte fest, dass sich noch gut 15 Kubikmeter Abfall an Bord befanden und ordnete eine Zwangsentsorgung im Hafen Brunsbüttel an.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell