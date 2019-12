Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unfallflucht bei der Bushaltestelle Oderbrück

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Braunlage: Am 24.12.2019 kam es entlang der B4 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Vermutlich kommt ein grau-brauner Ford auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Schild der Bushaltestelle "Oderbrück". Ohne den Unfall anzuzeigen und ohne seinen Pflichten nachzukommen verlässt der bislang unbekannte Beteiligte den Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell