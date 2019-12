Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Grundschule

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in die Regenbogenschule an der Straße Drosselstieg ein. Zutritt verschaffte man sich durch das Auftreten eines Fensters. Im Verwaltungstrakt versuchte man vergeblich mehrere Bürotüren aufzutreten. Zwei Feuerlöscher und eine Kiste mit Leergut wurden aus der Aula entwendet. Wer Beobachtungen zu verdächtigen Personen gemacht hat oder sonst Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401 879500.

