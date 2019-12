Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Diebstahl eines Transporters

Melle (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen wurde bei einem Autohändler an der Westraße ein Transporter entwendet. Der oder die Täter brachen das Fahrzeug auf, schlossen es kurz und fuhren in unbekannte Richtung davon. Zusätzlich entwendeten sie von einem ähnlichen Fahrzeugmodell die Kennzeichen. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Renault Master in weißer Farbe. Die Polizei Melle sucht nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Erreichbar ist das Kommissariat in Melle unter der Rufnummer 05422 920600.

