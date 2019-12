Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 24.12.2019

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 24.12.2019

Vienenburg

Ladendiebstahl von Schweinefilet Am Montagnachmittag, 23.12.2019, kam es bei einem Lebensmitteldiscounter in Vienenburg zu einem Diebstahl von einem Stück Schweinefilet: Ein 58-jähriger Mann aus Vienenburg wurde von einer Verkäuferin dabei beobachtet, wie er ein Stück Schweinefilet aus den Auslagen nahm, die Umverpackung entfernte und sich das Stück Fleisch in die Jackentasche steckte. Im Anschluss passierte der Mann den Kassenbereich ohne das Fleisch zu bezahlen. Hinter der Kasse wurde er von der Verkäuferin angesprochen. Die Polizei wurde alarmiert, da der Mann kein gültiges Ausweisdokument mit sich führte. Das Schweinefilet hatte einen Wert von 7 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Einbruch in die DRK-Sozialstation Vienenburg In der Nacht von Montag, 23.12.2019, 21:00 Uhr, auf Dienstag, 24.12.2019, 06:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die DRK-Sozialstation ein und durchsuchten die dort befindlichen Räume nach geeignetem Diebesgut. Entwendet wurde lediglich etwas Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vienenburg, Tel.-Nr. 05324-787490, oder Bad Harzburg, Tel.-Nr. 05322-911110, zu melden.

