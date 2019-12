POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 24.12.2019

Polizeiinspektion Goslar

Unfall mit 3 bet. Fahrzeugen und 2 leichtverletzten Personen

Am Mo., 23.12.2019, 12.25 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw Peugeot die Innersteallee. Als sie nach links auf einen Parkstreifen abbog, fuhr eine nachfolgende 21-jährige Langelsheimerin mit ihrem Pkw Smart seitlich gegen den Pkw. Durch den Anstoß wurde dieser Pkw nach vorn gegen einen dort geparkten Pkw Mercedes geschoben. Beide Fahrzeugführerinnen verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von ca 20 000 Euro. 2 Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Dieselspur führte von Astfeld bis Langelsheim

Am Mo., 23.12.2019, 12.00 Uhr, wurde der Polizei eine Dieslspur mitgeteilt, welche von Astfeld bis nach Langelsheim führte und besonders innerorts sehr kräftig war. Die Ermittlungen der Polizei führten dann zu einer Fz-Halterin aus Astfeld, deren Pkw Opel einen Schaden an der Dieselleitung hatte. Der Bauhof der Stadt Langelsheim und die Feuerwehr Astfeld übernahmen die Reinigung der Fahrbahn.

Streit endet mit Beleidigungen

Ein Streit am Mo., 23.12.2019, 10.00 Uhr in Langelsheim, Möncheholzring, zwischen zwei 23 und 38 Jahre alten Männern aus Kressbronn und Langelsheim einerseits, und zwei 39 und 42 Jahre alten Männern aus Goslar und Wolfenbüttel andererseits, endete mit einem Polizeieinsatz.

Nachdem es erst zu Beleidigungen nach dem Befahren einer Rasenfläche kam, wurde der 39-jährige Mann aus Wolfenbüttel auch noch angespuckt. Folge: mehrere Strafanzeigen wurden gefertigt und ein Platzverweis ausgesprochen.

Pkw macht sich selbständig und stößt gegen Haus

Am Mo., 23.12.19, 17.45 Uhr, stellte ein 56-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai aus Wolfsburg seinen Pkw in Lautenthal auf dem Marktplatz ab. Nach einiger Zeit setzte sich der Pkw in Bewegung und rollte rückwärts gegen die Fassade eines Hotels. Es entstand Schaden in Höhe von ca 2 000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

