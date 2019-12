POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.12.2019

Polizeiinspektion Goslar

Gefährliche Körperverletzung

Goslar. Ein 26-jähriger Goslarer behauptete am frühen Samstagmorgen, Opfer einer Körperverletzung in einer Diskothek in der Baßgeige geworden zu sein. Bei der Sichtung des Videomaterials stellten die Polizeibeamten jedoch fest, dass er selbst ein bislang unbekanntes Opfer zu Boden geschlagen und getreten hatte. Einen zu Hilfe eilenden Passanten bewarf er mit einem Zaun. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet

Sachbeschädigung durch Graffiti

Goslar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Verkehrsschilder, Grundstücksmauern, die Fassade einer Schule und eines Wohnhauses in Sudmerberg beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Nußanger und Sudmerbergstraße entsprechende Taten beobachtet haben. Hinweise an 05321-339-0.

Mit Drogen erwischt

Zur Überprüfung eines möglichen Schadens wurde die Polizei am Samstagabend, gegen 22.18 Uhr, in die Göttingeröder Straße gerufen. Hier war ein Pkw gegen ein anderes Fahrzeug gerollt. Es entstand kein Sachschaden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte jedoch bei dem 18-jährigen Verursacher festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Bei seinem 19-jährigen Beifahrer wurde außerdem Marihuana aufgefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

