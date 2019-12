Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.12.2019

Goslar (ots)

Volksverhetzung

Goslar. Am Samstag, gegen 17.00 Uhr, wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die durch Goslars Innenstadt liefen und nationalsozialistische Parolen grölten. Durch das schnelle und konsequente Einschreiten der hinzugezogenen Polizeibeamten, wurde ein 28-jähriger Mann aus Langelsheim, der sich bedrohlich vor dem Streifenwagen aufbaute, zu Boden gebracht. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Da er und sein 19-jähriger Begleiter alkoholisiert waren, wurden beide zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Diebstahl

Goslar. Eine bislang unbekannte Frau entwendete am Samstag, gegen 16.10 Uhr, eine abgestellte Einkaufstüte in einer Boutique in der Breiten Straße. Die 49-jährige Geschädigte hatte zuvor einen Weißgoldring im Wert von 1500 EUR erstanden, der sich in der Tüte befand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Diebstahl

Goslar. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Lichterketten aus einem Schrebergarten in der Königsberger Straße. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Mülltonnenbrand

Liebenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagnachmittag eine Bio-Tonne in Brand und entzündete eine Holzpergola mit Kunststoffdach. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar. Am Sonntag, gegen 00.05 Uhr, wurden drei Personen dabei beobachtet, wie sie den Heckscheibenwischer zweier Pkw am Trebnitzer Platz abrissen. Alle drei Personen flüchteten unerkannt. Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Goslar. Am Samstag, gegen 13.00 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der B6 mit unsicherer Fahrweise gemeldet. Bei der Kontrolle des Pkw Ford, wurde eine 57-jährige Frau aus Bad Lauterberg als Fahrzeugführerin festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

