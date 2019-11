Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Internet-Freund verlangt hohen Geldbetrag - die Polizei warnt vor Betrügern

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitag, 22. November 2019, hat eine Bankangestellte die Polizei alarmiert, weil eine 74 Jahre alte Kundin einen hohen fünfstelligen Betrag in bar abheben wollte. Im Gespräch mit den Polizeibeamten gab die Frau an, einem ihr nur über ein soziales Netzwerk bekannten Mann im Ausland Geld überweisen zu müssen, damit dieser einen Rechtsanwalt bezahlen kann. Schon im Vorfeld hatte die Frau Geldbeträge an ihr nicht persönlich bekannte Männer überwiesen. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges gegen unbekannt. Die Polizei warnt ausdrücklich: überweisen oder überlassen Sie niemandem Geld, den Sie nicht kennen und/ oder mit dem Sie nur über das Internet in Kontakt stehen. Oft sind es Profis, die ihren Opfern Liebe oder Not vortäuschen, um sie um ihr Vermögen zu bringen. Da das verlangte Geld in der Regel ins Ausland überwiesen werden muss, ist für die Polizei sehr schwer, Tatverdächtige zu ermitteln. Lassen Sie sich nicht täuschen und informieren Sie die Polizei, wenn Sie Verdacht schöpfen.

