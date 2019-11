Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchenerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - sechs berauschte Fahrer am Wochenende

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende, 22. bis 25. November 2019, gleich sechs Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Die Beamten kontrollierten zwischen Freitagabend und dem frühen Montagmorgen fünf Männer zwischen 22 und 67 Jahren bei allgemeinen Verkehrskontrollen oder wegen auffälligen Verhaltens im Straßenverkehr.

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person und einem Sachschaden von rund 8000 Euro, bei dem einer der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, kam es am Samstagabend, 23. November, in Gelsenkirchen-Hassel. Eine 21-jährige Gelsenkirchenerin war gegen 21.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der Polsumer Straße in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 42-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw aus einer Parklücke auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß. Die 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein bei dem 42-Jährigen durchgeführter Drogenvortest war positiv. Ihm wurde, wie den anderen fünf berauschten Fahrern auch, auf der Wache eine Blutprobe entnommen. In allen Fällen wurde den Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Weil ein 22-Jähriger zusätzlich ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, erwartet ihn eine weitere Anzeige.

Wer Drogen, Alkohol oder bestimmte Medikamente genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Das zeigt auch der Verkehrsunfall am Samstagabend in Hassel. Bereits geringe Mengen können die Wahrnehmung und das Konzentrationsvermögen beeinflussen. Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert aber ständige körperliche und geistige Fitness. Also lassen Sie unbedingt die Finger von Alkohol, bestimmten Medikamenten und Drogen, wenn Sie am Straßenverkehr teilnehmen wollen!

