Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 23.12.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten in Bockswiese

Am frühen Abend des 22.12.2019 ereignet sich ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier Verletzten zwischen Kreuzeck und Hahnenklee-Bockswiese. Um 16:45 Uhr fährt ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Berlin mit seinem Pkw BMW von Kreuzeck in Richtung Hahnenklee. Im Ortsteil Bockswiese kommt er bei dem Durchfahren einer Rechtskurve nach Links und kollidiert hier mit dem entgegenkommenden Pkw Citroen eines 58-jährigen Mannes aus Sarstedt. Beide Fahrzeuge sind mit jeweils 2 Personen besetzt. Bei dem Zusammenstoß werden alle vier Personen verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Beobachtung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Versuchter Einbruch in den Technik Partner

Bislang nicht bekannte Täter versuchen am frühen Sonntagmorgen gewaltsam in den Technik Partner des Marktkaufes in Clausthal-Zellerfeld einzudringen. Hierfür ist ein Gullydeckel in eines der Schaufenster geworfen worden. Trotz dieser massiven Gewalteinwirkung hielt die Scheibe stand. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab, ohne in den Markt gelangt zu sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den jeweiligen Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Dienststelle in Clausthal-Zellerfeld unter 05323/94110-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Simson, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell