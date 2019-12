Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Montag, 23.12.2019, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 24.12.2019, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Am Montagabend war eine Funkstreifenwagenbesatzung zu einem Einsatz in der Bahnhofstraße 16 in Goslar. Ein 36-jähriger alkoholisierter Mann störte fortwährend die polizeilichen Maßnahmen und reagierte nicht auf Ansprache und Weisungen der Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf baute er sich bedrohlich vor einem 49-jährigen Polizeibeamten auf und ballte die Faust, so dass ein unmittelbarer Angriff kurz bevorstand. Mittels einfacher körperlicher Gewalt wurde der Mann zu Boden gebracht und dem Gewahrsam der Polizei zugeführt. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde bei dem Mann ein sogenannter Fingerdolch aufgefunden. Neben dem Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde auch noch ein Strafverfahren wegen Vergehen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Eigentumsdelikte: 1. In der Nacht von Montag, 23.12., ca. 01:00 Uhr, auf Dienstag, 24.12., ca. 05:20 Uhr, wurde in ein Spielcasino im Gewerbegebiet Baßgeige, Alte Heerstraße, eingebrochen. Der oder die Täter gelangten dabei über das Dach in die Spielhalle, wo sie einen Tresor mit den Tageseinnahmen aufbrachen und Geld im dreistelligen Bereich erbeuten konnten. Die Versuche, einen Zigaretten- und einen Geldwechselautomaten aufzuhebeln bzw. aufzuflexen, scheiterten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

2. Am Montagmittag, gegen 12:00 Uhr, wurden in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Zeiß-Straße in Goslar drei männliche Personen beim Ladendiebstahl erwischt. Die drei Männer, georgische Staatsbürger im Alter zwischen 29 und 45 Jahren, entwendeten Tabakwaren und Elektrogeräte im Wert von 438 Euro. Sie wurden vorläufig festgenommen und über die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein beschleunigtes Verfahren angeregt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

3. In der Zeit von Samstag, 21.12, 15:00 Uhr, bis Montag, 23.12, 10:00 Uhr, wurde vom Parkplatz "Füllekuhle" in der Bertha-von-Suttner-Straße ein weißes Wohnmobil der Marke Fiat mit Zulassung MN entwendet. Es ist ein Schaden von ca. 17.500 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

4. Am Montagmorgen, 23.12.2019, gegen 01:08 Uhr, nimmt die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ordensritterstraße in Goslar verdächtige Geräusche wahr. Erst morgens wird festgestellt, dass an der Hauseingangstür sowie an der Wohnungstür eines Nachbarn frische Hebelspuren erkennbar sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

5. Am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr, wurde ein amtsbekannter 65-jähriger Goslarer beim Ladendiebstahl in einem Warenhaus in der Carl-Zeiss-Straße ertappt. Er entwendete Ggenstände im Wert von ca. 8,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bedrohung: 1. Am Montagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Goslar-Oker zu einem polizeilichen Einsatz, weil ein 23-jähriger Mann seinen 36-jährigen Nachbarn mit dem Tode bedroht habe. Vorausgegangen waren Mietstreitigkeiten zwischen den Personen. Die Polizei leitete gegen den 23-jährigen Mann ein Strafverfahren ein.

2. Am frühen Dienstagmorgen kam es in Wolfshagen im Burgweg zu einer Bedrohung. Im Rahmen von Streitigkeiten wurde eine 17-jährige Langelsheimerin von einem 20-jährigen Mann aus Auhagen im Landkreis Schaumburg mit einem Küchenmesser bedroht. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann vom Tatort. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallgeschehen: 1. Am Montagvormittag, gegen 11:47 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6, Goslar in Fahrtrichtung Salzgitter, kurz hinter der Lichtzeichenanlage Riechenberger Spange, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Kraftfahrzeugen. Ein 60-jähriger Goslarer erkannte mit seinem Transporter Iveco zu spät, dass die vor ihm fahrenden Pkw verkehrsbedingt abbremsen mussten und fuhr auf den VW Sharan einer 58-jährigen Frau aus Halberstadt auf und schob diesen auf den Pkw VW Polo einer 56-jährigen Frau aus Lehrte. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500,- Euro.

2. Am Montag, 23.12., gegen 13:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des "Kaufland" in der Hildesheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 79-jährige Goslarerin parkt mit ihrem Pkw Suzuki ein und stößt dabei gegen einen daneben parkenden Pkw Renault Twingo. Anschließend will sich die 79-jährige Frau vom Unfallort entfernen und wird durch aufmerksame Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Es entsteht Sachschaden von ca. 1700,- Euro.

