Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.10.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, um 20:30 Uhr, ereignete sich zwischen Lengede und Vallstedt ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus Braunschweig kam in einer Kurve aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend wurde das Fahrzeug in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Die 22-jährige sowie ihre 20-jährige Beifahrerin aus Lengede wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

