Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Fahrraddiebstähle aus Tiefgaragen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.08.19, bis Donnerstag wurde jeweils ein Fahrrad aus Tiefgaragen in der Rudolf-Virchow-Straße, der August-Bauer-Straße und der Gustave-Fecht-Straße entwendet. Bei den Diebstählen verschaffte sich der oder die Täter Zugang zu den Tiefgaragen, wo die Räder entwendet wurden. Es handelte sich um ein Mountainbike, Marke Cannondale in rot, ein Scott Silence in schwarz, sowie um ein Pedelec der Marke Riese & Müller, ebenfalls in roter Farbe. Der Sachschaden liegt bei etwa 7000 Euro. Die Polizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen und bittet um Meldung von verdächtigen Wahrnehmungen.

Kj

