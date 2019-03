Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ratekau OT Pansdorf-Schulstraße / Feuer mit Gebäudeschaden

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck:

Gestern Abend (18.03.2019) ist es in Pansdorf in der Schulstraße zu einem Brand in einer Elektro-Werkstatt gekommen, wodurch auch das angrenzende Einfamilienhaus betroffen war.

Gegen 19:30 Uhr bemerkte ein 73-jähriger Pansdorfer eine starke Rauchentwicklung in seiner Werkstatt, welche als Anbau direkt an sein Wohnhaus grenzt und alarmierte die Feuerwehr.

Die Feuerwehr der Gemeinde Pansdorf konnte den zwischenzeitlich in voller Ausdehnung brennenden Werkstattbereich zügig löschen. Um jedoch auszuschließen, dass sich das Feuer bereits auf Teile des Wohnhauses ausgebreitet hatte, war die Feuerwehr gezwungen, das Dach des Einfamilienhauses zur Absuche nach Brandnestern teilweise abzudecken.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, allerdings entstand an dem Gebäude ein Schaden von etwa 20.000,- Euro. Der genaue Hergang ist noch nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei Bad Schwartau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

