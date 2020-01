Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sperrung der Friedhofstraße mit Feuerwehr- und THW-Einsatz zur Vollstreckung eines Haftbefehls

Pirmasens (ots)

Die Polizei hatte Hinweise, dass sich ein amtsbekannter und per Haftbefehl gesuchter 31jähriger Mann gestern, gegen Mittag, in seiner Wohnung im 3. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Friedhofstraße aufhielt. Die Tür wurde auf Klopfen und Rufen nicht geöffnet. Diese Tür ist so massiv, dass sie nur mit äußerst drastischen Mitteln gewaltsam geöffnet werden kann. Deshalb wählte die Polizei die gleiche Taktik, die sie in der Vergangenheit schon einmal im gleichen Fall angewendet hatte. Mehrere Polizisten wurden mit einer Drehleiter der Feuerwehr vor ein Fenster der Wohnung im 3.Obergeschoß verbracht. Da auch dieses nunmehr verschraubt war, mussten die Beamten die Scheibe einschlagen, um so in die Wohnung eindringen zu können. Der Gesuchte wurde erwartungsgemäß in der Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen. Nach Reinigung der Straße durch das THW konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

