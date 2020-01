Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis u. a.

Zweibrücken (ots)

Am 05.01.2020 gegen 12:30 Uhr wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer in der Wolfslochstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Führerschein des Mannes aufgrund eines rechtskräftigen Fahrverbots zur Beschlagnahme ausgeschrieben war er seit November 2019 keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf. Da der Mann im Verlauf der Kontrolle zudem deutliche Anzeichen von Drogenkonsum zeigte, wurde ein Schnelltest durchgeführt, der positiv auf Amphetamin und Metamphetamin reagierte, so das ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Beschuldigte muss mit einer empfindlichen behördlichen Reaktion wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss rechnen.

