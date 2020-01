Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in leerstehendes Haus mit Täterfestnahme

Pirmasens (ots)

Am heutigen Morgen teilte ein Anwohner gegen 02:30 Uhr mit, dass er aus einem leerstehenden, benachbarten Haus in der Synagogengasse Klopfgeräusche hören würde. Außerdem sei die Glasfüllung der dortigen Eingangstür eingeschlagen worden. Beim Betreten des Hauses ertappten die Beamten den amtsbekannten 32jährigen Täter auf frischer Tat. Er hatte noch den Hammer in der Hand. Zuvor aus der Wand herausgeschlagene Kabel waren bereits in seinem Rucksack verstaut. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

