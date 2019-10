Polizei Bonn

POL-BN: Kontrollen in Bad Godesberg - 43 Personen und 40 Fahrzeuge bei Präsenz und Interventionseinsatz überprüft

Bonn (ots)

Im Rahmen des Präsenz- und Interventionseinsatzes hat die Bonner Polizei am Mittwoch (30.10.2019) zahlreiche Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Die Polizeibeamten bestreiften in der Zeit von 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr die bekannten Treffpunkte Jugendlicher in der Innenstadt, in Mehlem und in Friesdorf sowie verschiedene Parkanlagen und Schulhöfe.

Ein 31-Jähriger Fahrzeugführer wurde gegen 20:00 Uhr auf der Friesdorfer Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Der Mann räumte gegenüber den Beamten ein keinen Führerschein zu besitzen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Gegen Mitternacht war ein Drogenvortest bei einem 19-jährigen Autofahrer auf der Aennchenstraße positiv. Der Mann musste die Polizisten auf die Wache in der Zeppelinstraße begleiten. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den jungen Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 43 Personen und 40 Fahrzeuge.

