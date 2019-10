Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter soll Rucksack gestohlen haben - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verdächtig, am 06.07.2019 am Bonner Friedensplatz den Rucksack eines 28-Jährigen entwendet zu haben. Zur Tatzeit gegen 16:20 Uhr wurde der Mann von Zeugen dabei beobachtet, wie er mit dem Rucksack in einen Bus der Linie 600 stieg. Dort wurde er videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Mannes veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell