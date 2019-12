POL-VER: Pressemeldung vom 26.12.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verden

Unruhige Nacht an der Stadthalle Verden. Zeugen gesucht.

Im Rahmen der X-Mas Party am 25.12.2019 in der Stadthalle Verden kam es in der Nacht zu mehreren Polizeieinsätzen. Zusammenfassend kam es zu diversen Körperverletzungen und Beleidigungen. Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231/806215 zu melden.

Einbruch in Bäckerei in Kirchlinteln

Wiederholt kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei im Stadtkern von Kirchlinteln. Nachdem bereits vorherige Woche Täter daran gehindert wurden, in die Bäckerei einzusteigen, gelang es ihnen in der Nacht vom 24. auf den 25.12. die Räume zu betreten und zu durchsuchen. Diebesgut konnte nicht erbeutet werden.

Einbruch in Tankstelle

Während der Feiertage gelang es bisher unbekannten Tätern in Kirchlinteln, OT Hohenaverbergen, in den Tanktreff einzusteigen. Durch das Einwerfen des Schaufensters im Frontbereich gelangten die Täter in das Objekt und entwendeten dort diverse Tabakwaren im Wert von 300EUR. Die Täter entkamen danach unerkannt. Zeugen werden gebeten sich bei sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Verden unter 04231/806215 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen dem 24. und 26.12. durch das Badezimmerfenster in ein Einfamilienhaus im Lindenkamp in Verden ein. Die Täter konnten unerkannt mit dem erbeuteten Diebesgut fliehen. Zeugen werden gebeten sich bei sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Verden unter 04231/806215 zu melden.

Osterholz-Scharmbeck

Verkehrsunfall Lilienthal

Am Mittwochmorgen kam ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in der Dr.-Sasse-Straße in Lilienthal nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er zunächst mit einem Baum und entwurzelte diesen. Anschließend prallte der 23-Jährige gegen eine Straßenlaterne und beschädigte auch diese erheblich, bevor er letztlich im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Pkw erlitt bei dem Verkehrsunfall einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Achim

Am 25.12.2019, gegen 19.25 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in Achim, Am Bahndamm durch die Terrassentür in ein Wohnhaus einzudringen. Aus bisher nicht bekannten Gründen ließ der Täter jedoch von der Tat ab. Es entstand Sachschaden an der Terrassentür.

Achim-Baden

An Heiligabend, in der Zeit zwischen 19.25 Uhr bis 23.00 Uhr gelangte ein unbekannter Täter in Achim-Baden, Tannenbergstraße durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus und verließ dieses anschließend ohne Gegenstände zu entwenden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,-Euro.

Oyten

Verkehrsunfall Am 26.12.2019, 00.30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer in Oyten die Straße Am Triften und kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn ab, worauf es zu einem Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,-Euro.

