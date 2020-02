Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schnee überrascht Fahrzeuglenker

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Breitnau Am 04.02.2020, gegen 11:48 Uhr kam auf der winterglatten Fahrbahn der B31 ein Lkw-Fahrer ins Schleudern und prallte bei der "zweigeteilten" Kurve im Höllental gegen die Schutzplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt. St. Märgen Ein Lkw war gegen 14:30 Uhr auf der Kreisstraße K4907 aus Richtung Wagensteig kommend in Richtung Thurner unterwegs. Auf Grund der Witterung kam das Fahrzeug jedoch auf der ansteigenden winterglatten Strecke zum Stillstand. Ein talwärts fahrender Lkw-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug an diesem Lkw vorbeifahren. Dabei kam es zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. An einem der Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,00 Euro, der andere Lkw blieb unbeschädigt. Löffingen Gegen 19:00 Uhr kam ein Autofahrer bei Löffingen-Unadingen beim sogenannten "Posthaus" mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Es wurde zwar niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von 5000,00 Euro. Lenzkirch Um 19:43 Uhr kam es auf der B315 bei Holzschlag zu einem weiteren witterungsbedingten Unfall. Dabei kam ein alleinbeteiligter Pkw-Fahrer von der eis- und schneeglatten Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Auch in diesem Fall entstand nur Blechschaden in Höhe von etwa 2000,00 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Ein Abschleppfahrzeug musste den Pkw bergen.

Breitnau Am 05.02.2020 kam gegen 01:28 Uhr ein Pkw auf seiner Fahrt Richtung Freiburg kurz vor der Kreuzfelsenkurve auf der schneeglatten B31 ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Pkw gegen einen Lastwagen. Alle Fahrzeuginsassen kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon, verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,00 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 9336 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell