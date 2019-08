POL-CUX: Radfahrer alkoholisiert den Straßenverkehr gefährdet + Verkehrsunfallflucht + Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet + Vergessene Herdplatte führte zu Feuerwehreinsatz

Polizeiinspektion Cuxhaven

Radfahrer alkoholisiert den Straßenverkehr gefährdet

Cuxhaven. Am Mittwochmorgen, gegen 09.20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Radfahrer die Altenwalder Chaussee. Er passierte mit seinem Fahrrad den Kreuzungsbereich zum Autobahnzubringer, obwohl die Ampel für ihn rotes Licht zeigte. Die Kraftfahrzeuge hatten bereits Grünlicht und konnten laut Zeugenaussagen nur durch starkes Bremsen einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer verhindern. Der Radfahrer konnte von den anderen Verkehrsteilnehmern nicht gestoppt werden und setzte seine Fahrt in unsicherer Fahrweise, quer über die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven fort. Kurze Zeit später meldete er sich jedoch bei einer zufällig in der Nähe eingesetzten Streifenwagenbesatzung und gab an, verfolgt worden zu sein. Bei der Sachverhaltsklärung stellten die Polizeibeamten fest, dass der Radfahrer offensichtlich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den 33-jährigen Mann wurde eine Strafanzeige gefertigt und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven. Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr parkte eine Cuxhavenerin einen schwarzen Renault Megan (Cabriolet) in der Catharinenstraße, in Höhe Gorch-Fock-Straße, in Fahrtrichtung Poststraße. Am Mittwochmorgen kehrte sie zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte fest, dass am Fahrzeug diverse Schäden am Heck des Fahrzeugs sind, die auf ein Unfallgeschehen schließen lassen. Der Verursacher setzte offensichtlich seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Cuxhaven. Am 29.08.2019 gegen 01.20 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pkw die Predöhlstraße. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er setzte seine Fahrt mit seinem beschädigten Audi fort, sodass mehrere Zeugen sich bei der Polizei meldeten. Der Fahrzeugführer konnte durch Bundespolizeibeamte in der Kasernenstraße gestoppt werden. Der Unfallverursacher stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol, sodass eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten wurde. Der Sachschaden beträgt geschätzt 25000 Euro.

Vergessene Herdplatte führte zu Feuerwehreinsatz

Cuxhaven. Am Mittwoch gegen 13.55 Uhr musste die Feuerwehr in die Ricarda-Huch-Straße zu einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Eine Spaziergängerin meldet zuvor am Einsatzort eine Rauchentwicklung. Der Bewohner der verursachenden Wohnung war nicht zuhause. Die Feuerwehr konnte jedoch durch ein offenes Fenster in die Wohnung gelangen. Sie stellte fest, dass Essen auf dem Herd verkohlte. Das Problem war schnell behoben. Es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde niemand.

