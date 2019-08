Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 6-Jährige von Pkw erfasst - Unfallzeuge möglicherweise aus Peine? + Trunkenheitsfahrt in Hemmoor

6-Jährige von Pkw erfasst - Unfallzeuge möglicherweise aus Peine?

Bad Bederkesa. Am Samstag (24.08.2019) gegen 13:30 Uhr befuhr ein 48-Jähriger aus Wanna mit seinem PKW Toyota die Beerster Straße, aus Bad Bederkesa kommend, in Richtung Flögeln, als innerorts, etwa in Höhe der Flögelner Kindertagesstätte, plötzlich ein 6-jähriges Mädchen die Fahrbahn queren wollte, um zum gegenüberliegenden Spielplatz zu gelangen. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt in eine Klinik geflogen (wir berichteten). Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wird vermutet, dass das Mädchen möglicherweise hinter einer Klinkersteinpalette hervorgetreten und somit im Vorfeld für den Autofahrer nicht sichtbar gewesen ist.

Der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Pkw (möglicherweise aus Peine), der die Beerster Straße zur Unfallzeit befahren haben soll, wird gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

Trunkenheitsfahrt in Hemmoor

In der Nacht zum Mittwoch (28.08.2019) gegen ca. 2 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats in Hemmoor ein Daimler Benz auf, der in "Schlangenlinien" auf der B73 fuhr. Bei der durchgeführten Kontrolle nahmen die Beamten bei der 66-jährigen Fahrerin aus Hemmoor Atemalkohol wahr. Ein Test ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen sie ein und stellten den Führerschein sicher.

