Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen-Höllstein: Polizei stellt zahlreiche Handyverstöße fest

Freiburg (ots)

Am frühen Mittwochvormittag, 04.02.20, kontrollierte der Verkehrsdienst Weil am Rhein auf der B 317, Höhe des Kreisverkehrs in Steinen-Höllstein, den Verkehr. Hierbei lag der Schwerpunkt der Kontrolle auf der verbotenen Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt. Insgesamt wurden fünfzehn Autofahrer beanstandet. Diese erwartet nun eine Geldbuße von 100 Euro nebst Gebühr sowie ein Punkt in Flensburg.

