Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel am Kaiserstuhl - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L113 Endingen am Kaiserstuhl - Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - ( 2 Meldungen) -

Riegel am Kaiserstuhl: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L113

Am Dienstag, 04.02.2020, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf der L113 von Riegel kommend in Fahrtrichtung Forchheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim Einbiegen von einem Feldweg in die L113 missachtete ein 67-jähriger PKW-Führer die Vorfahrt einer bevorrechtigten Fahrzeugführerin. Es kam zur Kollision, wodurch beide Personen verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Landstraße musste zur Verkehrsunfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden.

Endingen: Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, 04.02.2020, zwischen 17:25 Uhr und 18:45 Uhr, ereignete sich auf dem Marktplatz in Endingen, Höhe Volksbank, ein Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Ein-/Ausparken den Kotflügel eines dort geparkten Daimler-Benz. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um ein weißes Fahrzeug handeln, welches im Front- oder Heckbereich in einer Höhe von 55-71 cm beschädigt sein muss. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

