Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Diebstahl von Winterreifen aus Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, (03./04.02.20), warfen unbekannte Täter mit einem Stein zunächst die Heckscheibe eines Renault in der Brombacher Straße ein. Danach entnahmen sie die darin befindlichen Winterreifen aus dem Auto, ließen diese aber am Renault zurück. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter bei der Tatausführung gestört worden sein könnten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Das Polizeirevier Lörrach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Telefon 07621 176-0 zu melden.

