Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann beleidigt Polizeibeamte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.02.20, gegen 10.30 Uhr, teilte ein Mitarbeiter einer Bankfiliale der Polizei mit, dass sich dort ein Mann aufhalte, welcher den Besucherverkehr stören würde. Die angerückten Polizeibeamten wurden von diesem ebenfalls angeschrien und beleidigt. Da der 41-jährige, alkoholisierte Mann zudem Gegenstände in Richtung der Polizei warf, musste er zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen werden. Hierbei trat er mehrmals um sich und versuchte die Polizisten anzuspucken. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung sowie die Kosten für den Aufenthalt beim Polizeirevier.

