POL-FR: Alkoholisierter Autofahrer nach Verfolgungsfahrt zur Blutentnahme

Am 04.02.20, gegen 00:30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw in auffälliger Art und Weise durch das Ortsgebiet von Schluchsee. Das Fahrzeug fiel einer Polizeistreife auf, welche ihn daraufhin kontrollieren wollten. Der Fahrzeuglenker folgte jedoch den Anweisungen der Polizei nicht und beschleunigte seinen Pkw, um in Richtung Aha davonzufahren. Der Autofahrer kam immer wieder von der Fahrbahn ab und streifte mehrfach mit seinem Pkw gegen die Leitplanke. Selbst nach der Kollision, setzte der Fahrzeugführer unbeirrt seine Fahrt in Richtung Menzenschwand fort. Kurz nach der Ortschaft Äule gelang es den Beamten dann doch den Pkw-Führer zum Anhalten zu bewegen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei diesem eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine nahegelegene Klinik verbracht. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch einen Angehörigen abgeholt. Den Fahrzeuglenker erwartet nun eine Anzeige u. a. wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

