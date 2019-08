Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Betzdorf (ots)

Ein 27-Jähriger Pkw-Fahrer verursachte am heutigen Tage in der Betzdorfer Wilhelmstraße einen Verkehrsunfall. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Gegen 04:15 Uhr befuhr der 27-Jährige die Wilhelmstraße in Richtung Wissen und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An dem Pkw des 27-Jährigen knickte das rechte Vorderrad ab, so dass der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der 27-Jährige verständigte selbst die Polizei und gab sofort zu, Alkohol getrunken zu haben. Bei der Unfallaufnahme wurde dann auch eine relevante Alkoholisierung festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 8.500 Euro geschätzt.

